Poľsko požiadalo o zrušenie nariadenia o zastavení ťažby v bani Turów

Varšava 12. júla (TASR) - Poľsko zaslalo Súdnemu dvoru Európskej únie (CJEU) žiadosť o zrušenie nariadenia o okamžitom zastavení ťažby hnedého uhlia v bani Turów ležiacej neďaleko poľsko-českých hraníc. Informoval o tom v pondelok poľský denník Gazeta Prawna, informuje agentúra PAP.



Podľa denníka, ktorý sa odvoláva na vlastné nemenované zdroje, poľská vláda tvrdí, že náhle zastavenie ťažby by mohlo spôsobiť ekologickú katastrofu, pričom argumentuje aj energetickou bezpečnosťou krajiny a celého regiónu.



Baňa Turów je v prevádzke od roku 1904, pričom dodáva uhlie hlavne do miestnej elektrárne. Najväčšia poľská energetická spoločnosť PGE, ktorá vlastní spomínanú elektráreň aj samotnú baňu Turów, v nej plánuje ťažiť uhlie až do roku 2044. Zároveň avizovala, že chce ťažbu ešte rozšíriť. Poľské ministerstvo životného prostredia predĺžilo v marci 2020 povolenie na ťažbu v Turówe o šesť rokov, a to aj napriek protestom Českej republiky i Nemecka.



Česká vláda koncom februára oznámila, že v súvislosti s plánovaným rozšírením bane Turów podala na Poľsko na pôde CJEU žalobu. Česko žiada zastavenie ťažby v bani z dôvodov nepriaznivého vplyvu na životné prostredie. Podľa Prahy má baňa negatívny vplyv na pohraničné oblasti, kde prispieva k zníženiu hladiny podzemnej vody. Environmentálni aktivisti ale aj tamojší obyvatelia sa okrem toho sťažujú aj na hluk a prašné prostredie.



CJEU nariadil v máji Poľsku, aby ťažbu v bani okamžite zastavilo, a to až do konečného rozhodnutia v prípade predmetnej žaloby. Poľský premiér Mateusz Morawiecki však zareagoval tvrdením, že zastavenie ťažby by bolo pre krajinu "energetickou katastrofou" a avizoval, že Varšava toto nariadenie neuposlúchne.



Česko žiada od Poľska odškodné, okrem iného aj prípadné pokuty až vo výške piatich miliónov eur za každý deň ďalšej ťažby ako aj finančnú kompenzáciu na pokrytie nákladov na vybudovanie nových zdrojov pitnej vody v oblasti.