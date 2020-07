Pre Dudu bude prioritou podpora rodiny a zotavenie ekonomiky

Varšava 14. júla (TASR) - Prioritou druhého volebného obdobia poľského prezidenta Andrzeja Dudu bude rodinná politika a zotavenie ekonomiky po koronavírusovej pandémii, uviedol v utorok Dudov poradca Krzysztof Szczerski pre agentúru PAP.



"Rodinná politika sa bude sústreďovať nielen na materiálne záležitosti, ale na celkovú podporu poľskej rodiny," povedal Szczerski pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu PRI.



Ekonomický rozvoj a riešenie možného spomalenia rastu ekonomiky si podľa poradcu budú vyžadovať "vhodnú spoluprácu v rámci Poľska".



Szczerski takisto pripomenul Dudovu výzvu poľskej opozícii na povolebné rozhovory o najdôležitejších záležitostiach a spolupráci v oblasti podpory rodiny a ekonomiky. Prezident vyzval na vytvorenie "koalície poľských záujmov", ktorá by mala zahŕňať viaceré strany od krajnej pravice až po krajnú ľavicu.



"Prezident Duda povedal, že by rád vybudoval silnejšiu podporu okolo poľských záležitostí, pretože na opravu poľského verejného života je potrebná užšia spolupráca," dodal Szczerski.



Andrzej Duda obhájil v nedeľných prezidentských voľbách svoj mandát so ziskom 51,03 percenta hlasov. Dudov súper - varšavský primátor Rafal Trzaskowski - získal podľa oficiálnych výsledkov 48,97 percenta odovzdaných hlasov.



Volebná účasť bola na úrovni 68,18 percenta, čo je druhé najvyššie číslo od pádu komunizmu v Poľsku v roku 1989.