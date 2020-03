Poľsko pre obavy z koronavírusu zatvára školy a univerzity

Varšava 11. marca (TASR) - Poľsko ruší od štvrtka na dva týždne výučbu na všetkých typoch škôl vrátane univerzít. V stredu to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorého citovala agentúra PAP.



Morawiecki po rokovaní krízového štábu novinárov informoval, že školy budú od pondelka uzavreté, ale pre študentov zostanú otvorené až do konca tohto týždňa, aby sa rodičia mohli zariadiť. Výučba sa však ruší od štvrtka.



"Dnes v Poľsku evidujeme 25 alebo pravdepodobne 26 prípadov nákazy, ale chceme urobiť všetko pre to, aby sme šírenie koronavírusu spomalili," dodal Morawiecki na margo sprísneného opatrenia.



Epidémia koronavírusu sa v Poľsku šíri ďalej každý deň a ovplyvňuje aj kampaň pred prezidentskými voľbami, naplánovanými na 10. mája. Volebné štáby poľských prezidentských kandidátov nebudú organizovať väčšie predvolebné zhromaždenia, informovala v stredu PAP.



Súčasný prezident Andrzej Duda, ktorý sa s podporou vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) uchádza o znovuzvolenie, už v pondelok oznámil, že nebude organizovať veľké predvolebné zhromaždenia.



Poľský Úrad verejného zdravotníctva totiž vydal odporúčanie, aby sa pozastavili podujatia s viac ako 1000 účastníkmi.



Aj hlavná Dudova súperka Malgorzata Kidawová-Bloňská z opozičnej centristickej Občianskej platformy (PO) v utorok vyhlásila, že dočasne odkladá veľké mítingy.



Líder agrárnej Poľskej ľudovej strany (PSL) Wladyslaw Kosiniak-Kamysz oznámil, že sa bude držať všetkých oficiálnych odporúčaní, ale neobmedzí svoje predvolebné aktivity.



Ľavicový líder Robert Biedroň, ktorý sa v prevažne katolíckom Poľsku otvorene hlási k svojej homosexualite, sa tiež až do odvolania sťahuje z väčších zhromaždení.



Krzystof Bosak, kandidát krajne pravicovej Ligy poľských rodín (LPR), uviedol, že nebude organizovať mítingy, ktoré by boli v rozpore s oficiálnymi odporúčaniami.



Nezávislý kandidát Szymon Holownia takisto splní najnovšie odporúčania.



Tieto obmedzenia tradičných kampaní zrejme zvýšia aktivitu kandidátov vo virtuálnom svete, a predovšetkým na sociálnych sieťach.