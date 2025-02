Poľsko pre ruské útoky na Ukrajine aktivovalo svoje letectvo

Varšava 25. februára (TASR) - Poľsko v utorok skoro ráno preventívne aktivovalo letectvo na zabezpečenie svojho vzdušného priestoru. Dôvodom sú ruské útoky na západe Ukrajiny, informovalo poľské operačné velenie ozbrojených síl na sociálnej sieti X.



Ďalej spresnilo, že zapojené boli všetky sily: do pohotovosti bol uvedený radarový systém, do vzduchu vzlietli stíhačky a aktivované boli systémy protivzdušnej obrany. "Prijaté kroky sú zamerané na zaistenie bezpečnosti v regiónoch hraničiacich s ohrozenými oblasťami."



Na väčšine ukrajinského územia bol v utorok skoro ráno vyhlásený letecký poplach. Tamojšie úrady varovali pred prichádzajúcimi raketami vypálenými Ruskom.



Najnovšie boje na Ukrajine prichádzajú deň po treťom výročí začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, pri ktorej na oboch stranách zahynuli desaťtisíce vojakov. Mestá na juhu a východe Ukrajiny boli zrovnané so zemou a milióny ľudí museli opustiť svoje domovy, píše AFP.