Pre ruské útoky v noci vzlietli poľské aj švédske stíhačky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Poľsko v reakcii na ruské nálety na Ukrajinu pravidelne uvádza do pohotovosti svoje letecké a protilietadlové sily.

Autor TASR
Varšava 19. augusta (TASR) - Poľské ozbrojené sily v noci z pondelka na utorok aktivovali letecké a protivzdušné kapacity po tom, ako ruské letectvo opätovne podniklo raketové útoky na územie Ukrajiny. Do operovania sa zapojili poľské aj spojenecké lietadlá, pričom systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačného prieskumu boli uvedené do najvyššej pohotovosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácie poľského Operačného velenia ozbrojených síl na sieti X.

Vyhlásenie zdôraznilo, že kroky mali preventívny charakter a boli zamerané na zabezpečenie vzdušného priestoru a ochranu obyvateľov, najmä v oblastiach priľahlých k hraniciam Ukrajiny. Velenie zároveň potvrdilo, že situáciu neustále monitoruje a disponuje silami pripravenými na okamžitú reakciu.

Ráno velenie oznámilo ukončenie leteckého operovania vzhľadom na zníženie úrovne hrozby zo strany Ruska. Nasadené jednotky sa vrátili k bežnej operačnej činnosti a podľa oficiálneho vyhlásenia nedošlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru.

Operačné velenie poďakovalo za podporu Severoatlantickej aliancii a švédskym vzdušným silám, ktorých stíhačky JAS 39 Gripen nasadené v Malborku prispeli počas noci k ochrane poľského vzdušného priestoru.

Poľsko v reakcii na ruské nálety na Ukrajinu pravidelne uvádza do pohotovosti svoje letecké a protilietadlové sily.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

