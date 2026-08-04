Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. august 2026Meniny má Dominika
< sekcia Zahraničie

Pre stav Visly obmedzili Poliaci elektrárne, vláda situáciu upokojuje

.
Na snímke rieka Visla s rekordne nízkym stavom hladiny v utorok 2. septembra 2025 vo Varšave. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Poľské elektroenergetické siete (PSE), štátna firma zabezpečujúca prenosovú sústavu, aktivovali na utorok medzi 17.00 a 19.00 tzv. kapacitný mechanizmus.

Autor TASR
Varšava 4. augusta (TASR) - Poľská energetická spoločnosť Enea v utorok obmedzila prevádzku elektrární Kozienice a Polaniec pre nízky stav vody vo Visle, ktorá slúži na ich chladenie. Podľa hovorcu vlády Adama Szlapku Poľsku problémy so stabilitou siete nehrozia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa spoločnosti Enea Wytwarzanie spôsobujú vysoké teploty a dlhodobý nedostatok zrážok pokles prietoku a hladiny Visly, čo má priamy vplyv na prevádzku elktrárne Kozienice. „Na základe priebežného monitorovania hydrologických parametrov zaznamenáva Enea Wytwarzanie dočasné výkyvy prietokov a znížené stavy vody, najmä počas vysokých teplôt a dlhodobého nedostatku zrážok,“ uviedla spoločnosť.

V elektrárni Polaniec spoločnosť prispôsobuje prevádzku vybraných blokov aktuálnym podmienkam. „Tieto opatrenia majú operačný charakter a slúžia na zabezpečenie bezpečnej prevádzky blokov a kontinuity dodávok elektriny,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Justyna Kosowicz. Dodala, že elektráreň zostáva k dispozícii prenosovej sústave.

Poľské elektroenergetické siete (PSE), štátna firma zabezpečujúca prenosovú sústavu, aktivovali na utorok medzi 17.00 a 19.00 tzv. kapacitný mechanizmus po tom, ako rezerva výrobného výkonu klesla pod bezpečnostnú úroveň. Tento mechanizmus zaväzuje výrobcov elektriny zabezpečiť dohodnutý výkon a veľkých odberateľov zapojených do systému znížiť spotrebu.

Podľa hovorcu poľskej vlády Adama Szlapku však zostáva poľská elektrizačná sústava stabilná. „Čím viac investujeme do obnoviteľných zdrojov energie a čím viac investujeme do diverzifikácie, tým je systém odolnejší, výkonnejší a bezpečnejší,“ povedal v utorok po rokovaní vlády.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

PADOL REKORD: V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia

VIDEO: MUNÍCIA V DUNAJI: Mínu previezli na likvidáciu

PÁD LIETADLA PRI OČOVEJ: Zahynuli traja ľudia

Mikloško: Radikalizácia medzi mladými narastá, spúšťačom je i samota