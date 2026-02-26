< sekcia Zahraničie
Poľsko opäť v pohotovosti, do vzduchu vyslali stíhačky
Pre pozemné systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačné systémy bol aktivovaný najvyšší stupeň pohotovosti.
Autor TASR
Kyjev/Varšava 26. februára (TASR) - Poľská armáda vo štvrtok ráno informovala, že z dôvodu ruských raketových a dronových útokov Poľsko vyslalo do vzduchu svoje i spojenecké stíhačky. Nasadené bolo aj lietadlo včasného varovania. Operačné velenie poľských ozbrojených síl o tom informovalo na sieti X, píše TASR.
Pre pozemné systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačné systémy bol aktivovaný najvyšší stupeň pohotovosti. Poľské velenie dodalo, že tieto opatrenia majú preventívny charakter a sú zamerané na zabezpečenie ochrany vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s potenciálne ohrozenými územiami na Ukrajine.
Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá boli v noci na štvrtok opäť vystavené masívnym raketovým a dronovým útokom. Podľa najnovších informácií si tieto útoky vyžiadali najmenej 23 zranených vrátane jedného sedemročného dieťaťa.
Ruská armáda podnikla túto vlnu útokov v deň, keď sa v Ženeve uskutočnia rokovania ukrajinských a amerických vyjednávačov zameraných na ukončenie vojny s Ruskom.
