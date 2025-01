Poľsko preberá šesťmesačné predsedníctvo v Rade Európskej únie

Varšava 1. januára (TASR) - Poľsko v stredu prevezme šesťmesačné striedajúce sa predsedníctvo v Rade Európskej únie a ukončí tak "turbulentné" obdobie Maďarska na čele EÚ. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Vedenia Rady sa každých šesť mesiacov ujíma jeden členský štát EÚ, ktorý uskutočňuje politické rokovania. Zatiaľ čo v roku 2024 predsedali Belgicko a Maďarsko, v roku 2025 sa vedenia Rady ujmú Poľsko a Dánsko.



Poľskí zástupcovia budú do konca júna predsedať mnohým ministerským zasadnutiam a sprostredkovať dialóg v prípade rozdielnych názorov medzi štátmi EÚ s cieľom zabezpečiť čo najhladší priebeh legislatívnych postupov Únie.



V Bruseli dúfajú, že poľská vláda nezneužije svoju významnú úlohu na vlastné ciele, ako to urobila maďarská vláda v uplynulých šiestich mesiacoch, konštatuje DPA.



Maďarský premiér Viktor Orbán vlani v lete krátko po prevzatí predsedníctva svojej krajiny odcestoval do Moskvy a Pekingu, čo v radoch EÚ vyvolalo značnú nevôľu.



Priority Poľska sa sústreďujú na koncepciu bezpečnostnej a obrannej politiky. "Bezpečnosť, Európa!" je heslo, ktoré prezentovala vláda vo Varšave.



"Chceme sa zameriavať na sedem aspektov bezpečnosti: vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť informácií, hospodárstva, energetiky, zdravia a potravín," povedal poľský minister pre európske záležitosti Adam Szlapka.



Nemecko a Francúzsko, ktoré v minulosti zvyčajne udávali tón v Európskej únii, sú v súčasnosti "brzdené" domácimi politickými krízami. Poľsko by sa preto mohlo pokúsiť využiť svoj mandát na zvýšenie svojej zahraničnopolitickej úlohy a prevziať vedúcu úlohu v bloku.