V Poľsku je posledný deň kampane pred volebným moratóriom

Varšava 30. mája (TASR) - Piatok je posledným dňom predvolebných aktivít pred druhým kolom poľských prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční v nedeľu. Kandidáti Rafal Trzaskowski a Karol Nawrocki plánujú do poslednej chvíle mobilizovať voličov naprieč krajinou. Trzaskowski, nominovaný Občianskou koalíciou, ukončí svoju kampaň v Ciechanowe pri Varšave, zatiaľ čo Nawrocki, podporovaný stranou Právo a spravodlivosť (PiS), ju zakončí v meste Wysokie Mazowieckie neďaleko Bieloruska. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Nawrocki počas záverečného dňa kampane navštívi štyri poľské regióny. Deň odštartuje o 7.30 h stretnutím s občanmi v Gorliciach pri Slovensku, následne položí kvety k pamätníku Volynského masakru pri Jarocine. V popoludňajších hodinách absolvuje stretnutie s voličmi v Belej Podlaskej v Lublinskom vojvodstve pri Bielorusku a deň ukončí neďaleko odtiaľ v meste Wysokie Mazowieckie.



Trzaskowski začne piatkový program o 9.30 h stretnutím s voličmi vo Wloclawku v Kujavsko-pomoranskom vojvodstve. O 13.00 h navštívi Chojnice v Pomoransku, kde bude diskutovať s obyvateľmi. Jeho posledný veľký míting sa uskutoční v Gdansku. Následne sa presunie do prímorského Elblagu, kde sa stretne s voličmi. Záver kampane ho čaká v Ciechanowe.



Po polnoci z piatka na sobotu vstupuje do platnosti volebné moratórium, ktoré potrvá až do ukončenia hlasovania v nedeľu večer. V tomto období je zakázaná akákoľvek forma volebnej agitácie vrátane zverejňovania predvolebných alebo exit poll prieskumov. Porušenie zákazu môže byť sankcionované finančnými pokutami, ktoré v prípade prieskumov môžu dosiahnuť až milión zlotých (240.000 eur). O prípadných porušeniach rozhodujú výlučne orgány činné v trestnom konaní a súdy.











