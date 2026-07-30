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Poľsko pred ranným incidentom sledovalo viaceré objekty pri hranici
Veliteľstvo uviedlo, že v noci boli do pohotovosti uvedené poľské aj spojenecké prostriedky protivzdušnej obrany vrátane pohotovostných stíhačiek a lietadla včasnej výstrahy.
Autor TASR
Varšava 30. júla (TASR) - Pred narušením poľského vzdušného priestoru neidentifikovaným objektom vo štvrtok nadránom poľská armáda sledovala viaceré objekty, ktoré sa pohybovali v blízkosti hranice. Jeden z nich zmenil smer naspäť na východ len pár kilometrov od Poľska. Vyplýva to z informácií Operačného veliteľstva poľských ozbrojených síl, informuje varšavský spravodajca TASR.
Veliteľstvo uviedlo, že v noci boli do pohotovosti uvedené poľské aj spojenecké prostriedky protivzdušnej obrany vrátane pohotovostných stíhačiek a lietadla včasnej výstrahy. Radarové systémy pritom sledovali niekoľko desiatok ruských striel letiacich nad západnou Ukrajinou, ktoré vzhľadom na smer letu mohli byť potenciálnou hrozbou aj pre poľský vzdušný priestor.
„Najbližšie k hraniciam Poľska sa dostal jeden z objektov, ktorý sa o 3.29 h priblížil na vzdialenosť približne päť kilometrov, následne však zmenil smer letu a zamieril na východ,“ píše veliteľstvo na sieti X.
O 11 minút neskôr radary zaznamenali ďalší neidentifikovaný objekt, ktorý sa už pohyboval v poľskom vzdušnom priestore smerom na západ. Na jeho identifikáciu a zachytenie vyslali pohotovostnú stíhačku F-16, no ešte pred jednoznačným určením objekt zmizol z radarov. Do oblasti preto vyslali aj vrtuľník Mi-24, ktorého posádka lokalizovala miesto dopadu v poli pri obci Tarnawa-Kolonia v Lublinskom vojvodstve. Na mieste pokračujú pátracie a zabezpečovacie práce.
Vojenský analytik Jaroslaw Wolski hovorí o dvoch možných scenároch toho čo sa stalo. Za pravdepodobnejšie považuje, že jedna z ruských striel s plochou dráhou letu Ch-101 mala poruchu a odchýlila sa od plánovanej trajektórie. „Takéto poruchy sa pri riadených strelách vyskytujú pravidelne,“ tvrdí analytik na sieti X. Menej pravdepodobnou, ale závažnejšou možnosťou, je podľa neho situácia, že strela sa dostala nad územie Poľska inou trasou v radarovom tieni alebo v čase, keď sa armáda sústredila na ostatné ciele pri hranici.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Veliteľstvo uviedlo, že v noci boli do pohotovosti uvedené poľské aj spojenecké prostriedky protivzdušnej obrany vrátane pohotovostných stíhačiek a lietadla včasnej výstrahy. Radarové systémy pritom sledovali niekoľko desiatok ruských striel letiacich nad západnou Ukrajinou, ktoré vzhľadom na smer letu mohli byť potenciálnou hrozbou aj pre poľský vzdušný priestor.
„Najbližšie k hraniciam Poľska sa dostal jeden z objektov, ktorý sa o 3.29 h priblížil na vzdialenosť približne päť kilometrov, následne však zmenil smer letu a zamieril na východ,“ píše veliteľstvo na sieti X.
O 11 minút neskôr radary zaznamenali ďalší neidentifikovaný objekt, ktorý sa už pohyboval v poľskom vzdušnom priestore smerom na západ. Na jeho identifikáciu a zachytenie vyslali pohotovostnú stíhačku F-16, no ešte pred jednoznačným určením objekt zmizol z radarov. Do oblasti preto vyslali aj vrtuľník Mi-24, ktorého posádka lokalizovala miesto dopadu v poli pri obci Tarnawa-Kolonia v Lublinskom vojvodstve. Na mieste pokračujú pátracie a zabezpečovacie práce.
Vojenský analytik Jaroslaw Wolski hovorí o dvoch možných scenároch toho čo sa stalo. Za pravdepodobnejšie považuje, že jedna z ruských striel s plochou dráhou letu Ch-101 mala poruchu a odchýlila sa od plánovanej trajektórie. „Takéto poruchy sa pri riadených strelách vyskytujú pravidelne,“ tvrdí analytik na sieti X. Menej pravdepodobnou, ale závažnejšou možnosťou, je podľa neho situácia, že strela sa dostala nad územie Poľska inou trasou v radarovom tieni alebo v čase, keď sa armáda sústredila na ostatné ciele pri hranici.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)