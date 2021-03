Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Varšava 4. marca (TASR) - Poľsko neplánuje kúpiť ruskú vakcínu proti koronavírusu, oznámil vo štvrtok splnomocnenec premiéra pre očkovaciu kampaň Michal Dworczyk. Citovala ho tlačová agentúra Reuters." povedal Dworczyk na tlačovej konferencii vo Varšave.Poľská vláda sa však podľa Dworczyka rozhodla predĺžiť obdobie medzi podaním prvej a druhej dávky vakcín proti ochoreniu COVID-19. Okrem toho podá ľuďom, ktorí sa už predtým nakazili koronavírusom, iba jednu dávku.Druhú dávku vakcíny od spoločnosti Pfizer vpichnú po 42 dňoch od prvej dávky, a nie už po 14 dňoch. Druhú dávku vakcíny od firmy AstraZeneca dostanú ľudia 12 týždňov po prvej dávke.Ľudia, ktorí sa infikovali koronavírusom a vyliečili sa z covidu, dostanú iba jedinú dávku vakcíny a až po šiestich mesiacoch od nákazy, spresnil podľa agentúry DPA Dworczyk.Výskum ukazuje, že odklad druhej dávky možno urobiť bez toho, aby sa oslabila účinnosť vakcíny, vysvetlil splnomocnenec.Odklad druhej dávky znamená, že svoju prvú dávku môže dostať viac ľudí a získajú aspoň čiastočnú ochranu pre nákazou - keďže dodávok vakcín je v Európskej únii málo.Poľsko práve končí s očkovaním učiteľov a čoskoro spustí registráciu pre seniorov vo veku 65 až 70 rokov, aj pre ľudí s chronickými chorobami.Súčasný plán je do konca marca zaočkovať prvou dávkou vakcíny najmenej 3,5 milióna ľudí, dodal Dworczyk.Zatiaľ dostalo v Poľsku dávku 2,34 milióna obyvateľov, z nich 1,28 milióna je už zaočkovaných dvoma dávkami vakcíny.Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski tento týždeň oznámil, že všetci dospelí Poliaci, ktorí si želajú dostať vakcínu, by mali byť zaočkovaní do konca letných dovoleniek.