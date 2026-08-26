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Poľsko predĺži do konca novembra stupeň teroristického ohrozenia
Stupeň CHARLIE je tretí zo štyroch a doteraz najvyšší, aký bol zavedený v Poľsku. Zahŕňa napríklad zavedenie pohotovostných služieb a postupov v prípade incidentov.
Autor TASR
Varšava 26. augusta (TASR) - Poľsko predĺži do konca novembra na celom svojom území druhý stupeň teroristického ohrozenia (BRAVO) a tretí stupeň ohrozenia (CHARLIE) na železničných tratiach. Rozhodnutie podpísal v utorok premiér Donald Tusk na základe protiteroristického zákona, oznámilo vládne Centrum bezpečnosti, informuje varšavský spravodajca TASR.
Tretí stupeň na železniciach spravovaných spoločnosťami PKP Polskie Linie Kolejowe a PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa vstúpil do platnosti po sabotážnych útokoch na železnici v novembri 2025.
Druhý stupeň bude od septembra platiť aj pre poľskú energetickú infraštruktúru nachádzajúcu sa mimo územia Poľska. Úrady nezverejnili, na ktoré objekty sa opatrenie vzťahuje. Na celom území krajiny zároveň vstúpi do platnosti druhý stupeň kybernetického ohrozenia.
Stupeň BRAVO je druhý zo štyroch a vyžaduje intenzívnejšie monitorovanie ohrozenej infraštruktúry. Stupeň CHARLIE je tretí zo štyroch a doteraz najvyšší, aký bol zavedený v Poľsku. Zahŕňa napríklad zavedenie pohotovostných služieb a postupov v prípade incidentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Tretí stupeň na železniciach spravovaných spoločnosťami PKP Polskie Linie Kolejowe a PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa vstúpil do platnosti po sabotážnych útokoch na železnici v novembri 2025.
Druhý stupeň bude od septembra platiť aj pre poľskú energetickú infraštruktúru nachádzajúcu sa mimo územia Poľska. Úrady nezverejnili, na ktoré objekty sa opatrenie vzťahuje. Na celom území krajiny zároveň vstúpi do platnosti druhý stupeň kybernetického ohrozenia.
Stupeň BRAVO je druhý zo štyroch a vyžaduje intenzívnejšie monitorovanie ohrozenej infraštruktúry. Stupeň CHARLIE je tretí zo štyroch a doteraz najvyšší, aký bol zavedený v Poľsku. Zahŕňa napríklad zavedenie pohotovostných služieb a postupov v prípade incidentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)