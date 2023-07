Poľsko predĺži zákaz dovozu lacného ukrajinského obilia

Varšava 28. júla (TASR) - Poľsko sa rozhodlo predĺžiť zákaz dovozu lacného obilia zo susednej Ukrajiny aj po 15. septembri, uviedol v piatok podpredseda poľskej vlády Jaroslaw Kaczynski. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



Niektoré východoeurópske, respektíve stredoeurópske členské krajiny EÚ - Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko - so súhlasom Únie uzatvorili do polovice septembra svoj trh pre ukrajinskú pšenicu, kukuricu a slnečnicu v záujme ochrany vlastného poľnohospodárskeho sektora.



Na tranzit ukrajinských poľnohospodárskych produktov do tretích krajín sa zákaz dovozu nevzťahuje. Agentúra PAP však pripomína, že veľké množstvo obilia namiesto tranzitu do ďalších krajín zostávalo v samotnom Poľsku, čo viedlo k poklesu cien a jarným protestom poľských poľnohospodárov.



Ak sa súčasný zákaz, ktorý sa uplatňuje so súhlasom EÚ, nepredĺži, Poľsko v ňom bude podľa Kaczynského po jeho vypršaní v polovici septembra pokračovať aj samostatne. Zároveň ale vyjadril očakávanie, že k rovnakému kroku pristúpia aj ďalšie krajiny.



Šéf vládnucej konzervatívnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) Kaczynski však súčasne zdôraznil, že tento postoj Varšavy nie je zameraný voči Ukrajine. "Chceme, aby (Ukrajinci) vyhrali túto vojnu," dodal Kaczynski s tým, že Poľsko dlhodobo pomáha Kyjevu politicky aj vojensky.