Poľsko predĺžilo kontroly na hranici so SR do 2. januára

Varšava 1. decembra (TASR) - Poľsko v piatok predĺžilo dočasné kontroly na hranici so Slovenskom do 2. januára 2024. Oznámilo to poľské ministerstvo vnútra, informuje TASR.



"V záujme zaistenia vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku v súvislosti s vážnou hrozbou nelegálnej migrácie predĺžil minister vnútra a správy Pawel Glosernaker dočasné obnovenie hraničných kontrol na úseku štátnej hranice so Slovenskou republikou od 4. decembra 2023 do 2. januára 2024," uvádza sa na webovej stránke poľskej vlády. Kontroly na hraniciach s Poľskom mali byť podľa predchádzajúceho nariadenia v platnosti do 3. decembra.



Podľa poľského ministerstva vnútra zostane súčasný rozsah pohraničného styku na fungujúcich hraničných priechodoch zachovaný. Stránka poľskej vlády k tomu uvádza zoznam 22 prevádzkovaných priechodov na hranici so Slovenskom. Prekročenie štátnej hranice mimo nich je možné len na osobitné povolenie hlavného veliteľa pohraničnej stráže.



Poľsko pôvodne zaviedlo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom 4. októbra, a to na desať dní s cieľom obmedziť pohyb nelegálnych migrantov, ktorí prichádzajú do Európskej únie po takzvanej balkánskej trase. Varšava kontroly následne predĺžila do 2. novembra, neskôr do 22. novembra a potom do 3. decembra.



Česko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom už minulý týždeň, a to do 3. januára 2024. Rakúsko, ktoré tiež vykonáva kontroly na hranici so SR, minulý týždeň prostredníctvom šéfa rezortu vnútra Gerharda Karnera vyhlásilo, že opatrenie ostane v platnosti, kým to bude nevyhnutné.