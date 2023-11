Poľsko predlžuje kontroly na hraniciach so Slovenskom do 3. decembra

Varšava 22. novembra (TASR) - Poľsko predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 11 dní do 3. decembra. Vyplýva to zo stredajšieho nariadenia poľského ministerstva vnútra, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry PAP.



Ministerstvo v oznámení uviedlo, že v snahe vyjsť v ústrety verejnosti sa rozšíril rozsah pohraničnej dopravy na niektorých hraničných priechodoch, ktoré dosiaľ fungovali len v režime pre peších, o niektoré osobné a nákladné vozidlá.



Nové nariadenie o predlžení dočasných kontrol na hraniciach so Slovenskom podpísal minister vnútra Mariusz Kamiňski. Účinnosť nadobudne vo štvrtok.



Poľsko zaviedlo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom 4. októbra pôvodne na desať dní s cieľom obmedziť pohyb nelegálnych migrantov, ktorí prichádzajú do Európskej únie po tzv. balkánskej trase. Varšava kontroly následne predĺžila do 2. novembra a následne do 22. novembra.



Kontroly na hraniciach so Slovenskom predĺžilo v stredu aj Česko, a to do 3. januára 2024.