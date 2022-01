Poľsko prekonalo hranicu 100.000 úmrtí v súvislosti s koronavírusom

Varšava 11. januára (TASR) - Od začiatku pandémie zomrelo v Poľsku v súvislosti s koronavírusom už vyše 100.000 ľudí. Oznámil to v utorok poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého citovala agentúra AFP.



"Je to ďalší smutný deň, tentokrát výnimočne smutný, pretože sme prekonali hranicu 100.000 úmrtí," uviedol Niedzielski vo vysielaní poľskej spravodajskej televízie TVN24.



Niedzielski zároveň oznámil, že za uplynulých 24 hodín zaznamenali v Poľsku 493 úmrtí súvisiacich s koronavírusom. Celkový počet úmrtí tak stúpol na hodnotu 100.254. Šéf rezortu zdravotníctva zároveň upozornil, že s covidom je v súčasnosti v Poľsku hospitalizovaných približne 18.000 ľudí.



Za uplynulých 24 hodín v Poľsku pribudlo 11.400 nových prípadov nákazy. V krajine však stúpa podiel prípadov nového koronavírusového variant omikron. Ten v piatok tvoril tri percentá všetkých prípadov; no v pondelok to bolo už sedem percent, cituje Niedzielskeho agentúra PAP.



Podľa údajov AFP v Poľsku za uplynulých 14 dní zaznamenali 14,31 úmrtia v súvislosti s covidom na 100.000 obyvateľov. Ide o šiestu najvyššiu hodnotu na svete po Trinidade a Tobagu, Moldavsku, Gruzínsku, Maďarsku a San Maríne. Pre porovnanie v Nemecku, ktoré susedí s Poľskom, je táto hodnota 4,31 úmrtia, uvádza AFP.



V Poľsku je plne zaočkovaných proti koronavírusu približne 63 percent dospelých obyvateľov, čo je jedna z najnižších mier zaočkovanosti spomedzi členských krajín EÚ.



Vláda v Poľsku nabáda svojich obyvateľov, aby sa dali zaočkovať. Mnohí ju však kritizujú za to, že neprijala v tejto súvislosti tvrdšie opatrenia - napríklad zavedenie požiadaviek v súvislosti s používaním covidpasov.



Spomedzi členských krajín Európskej únie zaznamenalo doposiaľ najviac úmrtí v súvislosti s covidom Taliansko — vyše 139.000. Po ňom nasleduje Francúzsko, Nemecko a napokon Poľsko.