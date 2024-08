Premiér Tusk oznámil vyšetrovanie zneužívania financií počas vlády PiS

Varšava 9. augusta (TASR) - V Poľsku obvinili v súvislosti so zneužívaním verejných financií už vyše 60 úradníkov a predstaviteľov bývalej vlády vedenej stranou Právo a spravodlivosť (PiS) a ďalší čelia vyšetrovaniu. Oznámil to v piatok poľský premiér Donald Tusk, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Po šiestich mesiacoch máme 62 ľudí z predchádzajúcej vládnej elity, ktorí boli obvinení. Toto sa nikdy predtým nestalo," povedal Tusk novinárom, pričom nešpecifikoval o koho ide, ani z čoho presne boli obvinení.



Podľa Tuska jeho vláda pristupuje k ďalším krokom, pričom približne 200 daňových inšpektorov v súčasnosti prešetruje 90 oddelení na 17 rôznych ministerstvách. Daňová správa odhaduje, že nezrovnalosti sa môžu týkať financií v celkovej hodnote až 100 miliárd zlotých (asi 23,1 miliardy eur).



"Budeme efektívne žiadať navrátenie týchto financií," uviedol Tusk podľa agentúry PAP. "Prokuratúra už bola upovedomená o možných spáchaných zločinoch, ktoré sa týkali 3,2 miliárd zlotých (asi 740,5 milióna eur)," dodal Tusk.



Podľa premiéra prichádzalo k zneužívaniu verejných financií v rámci "uzavretého systému", ktorý vytvorila PiS na základe predpokladu, že nemôže prísť o moc. V rámci tohto "dobre pripraveného systému" sa napríklad falšovali súťaže týkajúce sa prideľovania grantov a dotácií pre rôzne organizácie či samosprávy, povedal Tusk.



Vláda PiS čelila počas ôsmich rokov, keď bola pri moci, obvineniam od opozície, rôznych skupín i Európskej únie z rozvracania demokratických noriem, zvyšovania kontroly štátu nad súdnictvom či zasahovania do slobody médií.



Bývalý poľský premiér vlády PiS Mateusz Morawiecki pritom v piatok Tuskovu proeurópsku vládu obvinil z toho, že jej hlavným cieľom je "zlikvidovať najväčšiu opozičnú stranu". "Keď ste posadnutý, idete k lekárovi a nie zostaviť vládu," napísal Morawiecki.