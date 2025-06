Poľský premiér údajne ohlási žiadosť o vyjadrenie dôvery vláde

Varšava 2. júna (TASR) - Predseda poľskej vlády Donald Tusk by mal v pondelok večer oznámiť, že sa obráti na Sejm so žiadosťou o vyslovenie dôvery svojej vláde. Informáciu priniesla televízia Polsat News s odvolaním sa na zdroje blízke vedeniu Tuskovej Občianskej platformy. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Špeciálne vystúpenie premiéra je podľa správy naplánované na 20.00 h. O žiadosti by mal Sejm rozhodovať v utorok alebo v stredu. V prípade, že parlament dôveru nevysloví, bude musieť Tusk podať demisiu a Sejm bude mať 14 dní na navrhnutie nového kandidáta na premiéra, ktorý musí získať dôveru nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.



Tusk sa o dôveru parlamentu uchádzal už dvakrát, v októbri 2012 a v júni 2014, pričom v oboch prípadoch mu Sejm dôveru vyslovil. Aktuálna iniciatíva prichádza krátko po prezidentských voľbách, v ktorých neuspel kandidát vládnej Občianskej platformy.



Predseda Sejmu Szymon Holownia z koaličnej strany Poľsko 2050 označil premiérov zámer za teatrálne gesto. Zároveň naznačil, že jeho strana môže pri hlasovaní o dôvere zaujať zdržanlivý postoj, keďže o zámere nebola oficiálne informovaná. Podľa Holowniu nesie Tusk čiastočnú zodpovednosť za volebný neúspech Rafała Trzaskowského.











