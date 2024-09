Poľsko prestalo pátrať po objekte, ktorý narušil jeho vzdušný priestor

Varšava 5. septembra (TASR) - Poľská armáda ukončila pátranie po objekte, ktorý prenikol koncom augusta do vzdušného priestoru Poľska v čase, keď Rusko útočilo na susednú Ukrajinu. Objekt sa nepodarilo nájsť ani po desiatich dňoch pátrania, oznámilo operačné velenie poľských ozbrojených síl (DORSZ). TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry PAP.



Bezpilotný bližšie neidentifikovaný objekt vstúpil do poľského vzdušného priestoru 26. augusta a následne zmizol z radarov v okrese mesta Tyszowice na východe Poľska.



"Pátranie vo vytýčenej oblasti sa skončilo v stredu večer. Nijaký objekt sa nenašiel," uviedla hovorkyňa DORSZ majorka Ewa Zlotnicka.



Počas uplynulých desiatich dní prehľadávali územie približne 200 štvorcových kilometrov pri poľských východných hraniciach vojaci, jazdectvo a dron. Územie dôkladne prehľadávali aj vrtuľníky a členovia Poľského poľovníckeho zväzku, píše PAP.



Rusko podniklo ráno 26. augusta rozsiahly vzdušný útok na Ukrajinu zameraný najmä na jej energetickú infraštruktúru. Ruská armáda pritom útočila aj na ciele v ukrajinských oblastiach hraničiacich s Poľskom.



Poľský generál Maciej Klisz po útoku uviedol, že najmenej tri radarové stanice potvrdili, že v to ráno prenikol do poľského vzdušného priestoru neznámy objekty, pričom podľa Klisza išlo zrejme o dron. Objekt preletel asi 25 kilometrov a zmizol z radarov, uviedol generál.



Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 narušili rakety poľský vzdušný priestor už viackrát. V novembri 2022 jedna z nich v obci Przewodów zabila dvoch ľudí. Niekoľko rakiet a dronov tiež vletelo do poľského vzdušného priestoru len nakrátko a následne odleteli preč bez toho, aby spadli či vybuchli, pripomína PAP.