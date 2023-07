Poľsko presúva na hranice s Bieloruskom 1000 vojakov

Varšava 8. júla (TASR) - Poľsko presúva na svoje východné hranice približne 1000 vojakov. Deje sa tak v čase obáv z možnej prítomnosti žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny na území susedného Bieloruska, informuje agentúra Reuters.



Okrem obáv z vagnerovcov môže poľskú vládu motivovať k posilňovaniu bezpečnosti hraníc aj skutočnosť, že v posledných týždňoch opäť vzrástol počet migrantov, ktorí sa snažia dostať do Poľska cez bieloruské územie.



Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak uviedol, že presun vojakov sa začal v priebehu soboty. Podľa neho ide o "demonštráciu našej pripravenosti reagovať na pokusy o destabilizáciu v blízkosti hranice našej krajiny".



Spoločne s vojakmi sa podľa Blaszczaka k hraniciam presúva aj takmer 200 kusov vojenskej techniky.



Poľsko už 2. júla avizovalo, že v záujme posilnenia bezpečnosti pošle na hranice s Bieloruskom 500 policajtov.



Zakladateľ Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin pokúsil koncom júna zorganizovať ozbrojenú vzburu voči veleniu ruskej armády. Ukončenie vzbury pomohol vyjednať bieloruský líder Alexandr Lukašenko a v rámci uzavretej dohody dostal Prigožin a jeho žoldnieri možnosť presunúť sa do Bieloruska.



To vyvolalo znepokojenie v krajinách na východnom krídle NATO, ktoré sa obávajú, že by presun vagnerovcov na bieloruské územie mohol zvýšiť nestabilitu v regióne.



V týždňoch po Prigožinovej vzbure sa objavovali správy o tom, že pre vagnerovcov sa už buduje vojenský tábor v Bielorusku. Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski však vo štvrtok vyhlásil, že miestne spravodajské služby zatiaľ nemajú nijaký dôkaz o tom, že by sa vagnerovci už skutočne presunuli do Bieloruska.



Lukašenko vo štvrtok tvrdil, že Jevgenij Prigožin sa nachádza v ruskom Petrohrade, zatiaľ čo jeho žoldnieri zostávajú vo svojich pôvodných táboroch, v ktorých boli ešte pred júnovou pred vzburou.