Poľsko preveruje možné zapojenie Ruska do požiaru vo Varšave

Varšava 21. mája (TASR) - Poľsko preveruje "pomerne pravdepodobné" zapojenie ruských špeciálnych služieb do minulotýždňového požiaru nákupného centra vo Varšave, oznámil v utorok poľský premiér Donald Tusk. TASR o tom informuje podľa utorkových správ agentúr PAP a AP.



Tusk uviedol, že poľské úrady zadržali v noci na utorok ďalších troch ľudí podozrivých zo zapojenia do sabotáži sponzorovaných zo zahraničia a ich počet tak stúpol na 12.



Ešte v pondelok Tusk oznámil zadržanie deviatich ľudí pre podozrenie z priameho zapojenia do sabotáží v Poľsku na príkaz Ruska. Podľa premiéra išlo o ľudí, ktorí boli najatí aj zo zločineckého prostredia, pričom ide o občanov Ukrajiny, Bieloruska a Poľska.



Podľa premiéra zahŕňali sabotáže bitky, podpaľačstvo alebo pokusy o podpaľačstvo. Tusk zároveň uviedol, že sabotáže ohrozujú aj iné krajiny v regióne, predovšetkým Litvu a Lotyšsko.



Minulý týždeň v Litve zadržali niekoľko ľudí v prípade požiaru v sklade obchodného domu IKEA vo Vilniuse. Predpokladá sa, že išlo o podpaľačstvo. Podľa Tuska môžu byť títo podozriví napojení aj na sabotáž v Poľsku. Pokus o podpálenie továrne v meste Vroclav na juhozápade Poľska zo začiatku tohto roka možno totiž podľa Tusku "bezpochyby" spojiť s ruskými tajnými službami. Takéto prepojenie sa vyšetruje aj v prípade minulotýždňového požiaru vo Varšave.



Ruské úrady bezprostredne tieto tvrdenia nekomentovali, no podobné obvinenia pravidelne popierajú.



Litovský prezident Gitanas Nauséda v utorok vyzval ľudí na ostražitosť voči sabotážam vzhľadom na súčasnú politickú situáciu. "Bohužiaľ máme informácie, že takéto sabotáže sa môžu stať znovu," uviedol Nauséda pre rozhlasovú stanicu LRT.



"Keď sa naši oponenti, nepriatelia... budú snažiť destabilizovať vnútornú politickú situáciu, musíme spraviť všetko, čo môžeme, aby sme im v tom zabránili," dodal litovský prezident.