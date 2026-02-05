< sekcia Zahraničie
Poľský prezident a šéf Sejmu sa sporia pre údajné kontakty v Rusku
Autor TASR
Varšava 5. februára (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki zvolal na 11. februára zasadnutie Národnej bezpečnostnej rady (RBN), na ktorom sa má rokovať aj o postupe štátnych orgánov pri preverovaní údajných ruských kontaktov predsedu Sejmu Wlodzimierza Czarzastého z koaličnej Ľavice. Oznámený bod vyvolal spor medzi prezidentom a šéfom dolnej komory parlamentu, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Predmetom rokovania RBN majú byť tri okruhy: vládna pôžička na obranný programu SAFE, pozvanie Poľska do Rady mieru Donalda Trumpa a postup orgánov štátu pri objasňovaní okolností spoločensko-obchodných kontaktov maršalka (predsedu) Sejmu na východe. Kancelária prezidenta uviedla, že hlava štátu chce od vlády informáciu, či sa príslušné orgány vecou zaoberali a k akým záverom dospeli.
„V médiách sa objavuje množstvo znepokojujúcich informácií o tom, že pán Czarzasty má kontakty so Svetlanou Česny, podnikateľkou napojenou na rozhodovacie centrá v Rusku,“ uviedol pre Polsat News riaditeľ prezidentskej kancelárie pre zahraničné vzťahy Marcin Przydacz.
Czarzasty označil zaradenie bodu za politicky motivované a vyzval na rozšírenie programu zasadnutia o informácie týkajúce sa kontaktov prezidenta s prostredím športových chuligánov a osôb spájaných s organizovaným zločinom, ako aj o jeho niekdajšie pôsobenie v SBS. Zároveň potvrdil, že sa na zasadnutí RBN zúčastní.
Hovorca prezidenta Rafal Leskiewicz reagoval, že Nawrocki opakovane úspešne prešiel rozšírenými bezpečnostnými previerkami na rozdiel od Czarastého, ktorého vyzval, aby sa im podrobil. Dodal, že preverovanie verejných činiteľov je štandardným postupom a neznamená spochybňovanie ich funkcie.
V súvislosti so zvolaním RBN bude preložené aj pôvodne plánované vystúpenie ministra zahraničných vecí v Sejme o prioritách poľskej zahraničnej politiky, ktoré sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi. Členmi RBN, ktorej predsedá prezident, sú najvyšší ústavní činitelia, politickí predstavitelia a velitelia ozbrojených síl a bezpečnostných služieb.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
