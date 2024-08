Poľský prezident Duda blokuje reformu súdnictva

Varšava 2. augusta (TASR) - Súdne reformy novej stredoľavicovej vlády v Poľsku narážajú na tvrdý odpor konzervatívcov, ktorí vlani na jeseň prišli o moc. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Prezident Andrzej Duda, posledný predstaviteľ bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) s právomocami, sa obrátil na Ústavný súd, aby preskúmal navrhované zmeny novej vlády v Národnej rade súdnictva (KRS).



Tento krok oznámila v piatok vo Varšave šéfka Dudovej kancelárie Malgorzata Paprocká, ktorá v júli označila nové nariadenia za "očividne protiústavné". Zákon bez Dudovho podpisu nemôže vstúpiť do platnosti.



KRS vymenúva sudcov na voľné miesta a chráni nezávislosť súdov. V roku 2018 vláda PiS rozhodla, že 15 z 25 členov Rady bude menovať parlament. Dovtedy väčšinu jej členov určovali sudcovia.



Poľsko sa tým dostalo do konfliktu s Európskou komisiou a Európsky súdny dvor (ECJ) kritizoval fakt, že KRS nie je nezávislým orgánom.



EÚ medzitým upustila od konania proti Varšave, pretože nová vláda premiéra Donalda Tuska prisľúbila obnoviť nezávislosť súdnictva. Cesta k tomu je však dlhá a náročná, konštatuje DPA.



V budúcnosti budú sudcovia opäť obsadzovať 15 z 25 miest v KRS slobodnými voľbami.



Na základe reformy sa členovia Rady, ktorí boli vymenovaní od roku 2017, už nebudú môcť zúčastniť na voľbách. Duda však s týmto bodom nesúhlasí a tvrdí, že neexistuje dôvod na vylúčenie sudcov z volieb na základe dátumu ich vymenovania do funkcie.