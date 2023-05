Poľský prezident Duda požaduje kapitálové obmedzenia voči Rusku

Varšava 18. mája (TASR) - Vstup ruského kapitálu do zahraničia by sa mal zakázať a zastaviť by sa mali aj investície v Rusku, aby sa obmedzila schopnosť Moskvy viesť vojnu proti Ukrajine. Vyhlásil to vo štvrtok na konferencii venovanej rusko-ukrajinskému konfliktu poľský prezident Andrzej Duda. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry PAP.



Prezident zároveň vyzval na uvalenie ďalších sankcií voči Rusku zo strany skupiny G7 aj EÚ. Ich cieľom má byť "úplné zastavenie ruského kapitálu a investícií v Rusku, aby krajina nemohlo zarábať na svojich prírodných zdrojoch".



Duda dodal, že na ukrajinských bojiskách sa rozhoduje o osude sveta. "Keďže úspech Ruska by povzbudil ďalšie krajiny k realizácii svojej agresívnej politiky, musíme teraz posilniť podporu globálneho mieru. Musíme dokázať, že z agresie nemôže mať nikto prospech," vyhlásil poľský prezident.



V súvislosti s blížiacim sa samitom NATO 11. a 12. júla v litovskom Vilniuse Duda vyjadril nádej, že "budú prijaté rozhodnutia, ktoré posunú Ukrajinu bližšie k členstvu v Severoatlantickej aliancii".



Západ by mal byť podľa neho zatiaľ pripravený "ponúknuť Ukrajine profesionálne záruky bezpečnosti".