Duda upozornil Poliakov v pohraničí na zvýšenú vojenskú aktivitu

Varšava 16. novembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vyzval v stredu poľských občanov žijúcich v blízkosti východných hraníc krajiny, aby zostali pokojní, ak zaevidujú vo svojom okolí zvýšenú vojenskú aktivitu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Duda sa v reakcii na utorkový dopad rakety na poľské územie stretol s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim a poľskými ministrami v Úrade národnej bezpečnosti (BBN).



"Chceme spolu s premiérom zdôrazniť, že obyvatelia východnej časti Poľska by nemali mať obavy v súvislosti so zvýšenou aktivitou vzdušných síl, ako aj polície, pohraničnej stráže a armády, a to predovšetkým v pohraničných oblastiach. Tento krok bol prijatý so zámerom posilniť bezpečnosť," uviedol Duda po stretnutí v BBN.



"Prosím, zostaňte pokojní. Je to odpoveď nás a NATO na túto (vzniknutú) situáciu," uviedol Duda s tým, že v poľskom vzdušnom priestore budú lietať aj stroje amerického letectva.



Raketa zasiahla poľnohospodársky objekt v poľskej obci Przewodów, ktorá leží len asi šesť kilometrov od ukrajinských hraníc, v utorok popoludní. Duda už skôr uviedol, že išlo zrejme nehodou, a nie zámerný útok. Je pritom pravdepodobné, že išlo o raketu ruskej výroby, ktorú vypálila ukrajinská protivzdušná obrana v reakcii na utorkové rozsiahle ruské raketové útoky.