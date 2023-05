ÚTOK NOŽOM V DETSKOM DOMOVE: O život prišla 16-ročná chovankyňa

Lodž 10. mája (TASR) — Pri útoku pravdepodobne nožom v detskom domove v poľskej obci Tomislawice prišlo o život 16-ročné dievča a ďalších deväť osôb utrpelo zranenia. Páchateľom je 19-ročný mladík, ktorý je zároveň bývalým partnerom obete. V stredu to uviedla miestna prokuratúra. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Útok sa odohral v utorok krátko pred polnocou. Do budovy detského domova v Tomislawiciach vstúpil 19-ročný obyvateľ blízkej obce Warta vyzbrojený ostrým, bližšie nešpecifikovaným nástrojom, ktorým zaútočil na desať ľudí. Útok neprežilo 16-ročná chovankyňa domova. Ďalších päť osôb bolo so zraneniami prevezených do nemocnice a štyroch zranených záchranári ošetrili na mieste.



Páchateľ vnikol do budovy detského domova cez okno v izbe obete. Podľa agentúry PAP sa obeť a útočník poznali, keďže v minulosti tvorili pár.



Polícia zadržala mladíka hodinu po útoku v mieste jeho trvalého bydliska. Doteraz nemal záznam v registri trestov a nebol ani pod vplyvnom alkoholu.



Miestna prokuratúra uviedla, že na mieste činu stále prebiehajú procesné úkony.