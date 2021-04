Poľsku pribudlo 21.703 prípadov nákazy koronavírusom

Varšava 11. apríla (TASR) - Poľsko zaznamenalo za uplynulých 24 hodín do nedeľňajšieho rána 21.703 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 a 245 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. Informovala o tom tlačová agentúra PAP s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva. Predchádzajúca denná bilancia prírastku infikovaných predstavuje 24.856 prípadov.



Krajina momentálne eviduje v súvislosti s koronavírusom 33.460 hospitalizovaných vrátane 3459 pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu, uviedol rezort zdravotníctva. Ministerstvo tiež oznámilo, že v karanténe sa nachádza 394.193 ľudí.



Dosiaľ sa z choroby vyliečilo 2.171.301 osôb.



Celkovo bolo proti covidu zaočkovaných už 7.635.264 Poliakov, z ktorých 2.105.550 dostali obe potrebné dávky vakcíny.



V boji proti šíreniu koronavírusu sú v krajine do 18. apríla dočasne zatvorené kiná, divadlá a koncertné haly. Do toho istého dátumu je v celej krajine pozastavené aj konanie všetkých kultúrnych podujatí.