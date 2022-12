Poľsko prijalo od začiatku ukrajinskej vojny už takmer 8,64 mil. ľudí

Varšava/Kyjev/Washington 24. decembra (TASR) - Do Poľska prišlo cez štátne hranice z Ukrajiny od začiatku invázie Ruska na územie svojho suseda z 24. februára už takmer 8,64 milióna ľudí, oznámila v sobotu ráno na Twitteri poľská Pohraničná stráž (SG). Informovala o tom agentúra PAP.



Podľa SG jej príslušníci vykonali v priebehu piatka približne 37.200 pohraničných kontrol ľudí vstupujúcich na poľské územie z Ukrajiny. Poľsko a Ukrajina zdieľajú viac než 500-kilometrovú hranicu.



Pohraničná stráž tiež tweetovala, že v piatok odišlo z Poľska na Ukrajinu zhruba 34.500 ľudí. A z poľského územia na ukrajinské prešlo od začiatku vojny už vyše 6,81 milióna jedincov.



V Poľsku sa pri návrate z návštevy v Spojených štátoch zastavil tento týždeň ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Stretol sa tam so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom.



Zelenskyj na sociálnej sieti napísal, že s Dudom diskutoval o strategických plánoch do budúcnosti a spoločne zhrnuli rok, ktorý v dôsledku rozsiahlej vojny priniesol historické výzvy.



Najvyšší ukrajinský predstaviteľ navštívil Spojené štáty vo štvrtok. Išlo o jeho prvú cestu do zahraničia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vo Washingtone sa stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom a s prejavom vystúpil aj v americkom Kongrese.



Biely dom ešte pred Zelenského príchodom oznámil, že Ukrajine v rámci balíka pomoci v hodnote 1,85 miliardy dolárov poskytne na obranu pred ruskou agresiou systémy protivzdušnej obrany Patriot.