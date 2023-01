Poľsko prijalo od začiatku ukrajinskej vojny už vyše 8,94 milióna ľudí

Varšava/Kyjev/Moskva 6. januára (TASR) - Do Poľska prišlo cez štátne hranice z Ukrajiny od začiatku invázie Ruska na územie svojho suseda z 24. februára už vyše 8,94 milióna ľudí, oznámila v piatok ráno na Twitteri poľská Pohraničná stráž (SG). Informovala o tom agentúra PAP.



Podľa SG jej príslušníci vykonali v priebehu štvrtka približne 24.000 pohraničných kontrol ľudí vstupujúcich na poľské územie z Ukrajiny. Poľsko a Ukrajina zdieľajú viac než 500-kilometrovú hranicu.



Pohraničná stráž tiež tweetovala, že vo štvrtok odišlo z Poľska na Ukrajinu zhruba 31.700 ľudí. A od začiatku vojny prešlo z poľského územia na ukrajinské už vyše 7,16 milióna jedincov.



Nemecká tlačová agentúra DPA však pripomína, že aj keď tieto čísla udávajú počet prekročení štátnych hraníc, nemožno z nich úplne priamo odvodiť počet utečencov pred vojnou, ktorú proti Ukrajine vedie Rusko.



Z údajov poľskej vlády z vlaňajšieho novembra žije v Poľsku okolo 1,3 milióna ukrajinských utečencov.



Hovorca poľského ministerstva zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz nedávno pre PAP povedal, že jeho krajina sa chystá zintenzívniť a zrýchliť prepravu ukrajinských nemocničných pacientov – vrátane ranených vojakov – do ďalších európskych krajín. Niektorí majú byť prevezení do poľských nemocníc.