Poľsko prijalo od začiatku vojny celkovo 4,34 milióna utečencov

Varšava/Kyjev 26. júna (TASR) - Do Poľska prišlo cez hranice z Ukrajiny od začiatku invázie Ruska na územie svojho suseda z 24. februára dovedna už 4,34 milióna ľudí, oznámila v nedeľu ráno na Twitteri poľská Pohraničná stráž (SG). Informovala o tom tlačová agentúra PAP.



Podľa SG jej príslušníci vykonali v sobotu 25.500 pohraničných kontrol ľudí vstupujúcich na poľské územie z Ukrajiny a v nedeľu k 07.00 h dosiahol počet príchodzích osôb zhruba 6400.



Pohraničná stráž tiež uviedla, že v sobotu odišlo z Poľska na Ukrajinu približne 31.000 ľudí.



Po začatí invázie Ruska na Ukrajinu spred štyroch mesiacov utekali Ukrajinci do Poľska sprvu značne hromadne. Niekedy ich prišlo až 400.000 denne, tvrdí hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská.



Prílev ukrajinských utečencov sa nakoniec – ako sa vojna naťahovala – spomalil a od polovice mája už viac Ukrajincov odchádzalo, než prichádzalo. To sa však zase vplyvom frontových okolností začalo v priebehu tohto týždňa meniť.