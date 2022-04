Poľsko prijalo od začiatku vojny na Ukrajine 2,57 milióna utečencov

Varšava 8. apríla (TASR) - Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára prekročilo ukrajinskú hranicu smerom do Poľska celkovo 2.573.000 ľudí, napísala v piatok ráno na Twitteri poľská pohraničná stráž (SG). Informácie priniesla tlačová agentúra PAP.



SG na Twitteri tiež uviedla, že vo štvrtok vykonali príslušníci pohraničnej stráže 23.500 hraničných kontrol ľudí vstupujúcich na poľské územie z Ukrajiny, čo je trojpercentný pokles oproti predchádzajúcemu dňu.



Pohraničná stráž takisto oznámila, že počet ukrajinských utečencov, ktorí prišli do Poľska v piatok do 07.00 h SELČ, dosiahol 6800.