Poľsko prijalo od začiatku vojny na Ukrajine takmer 5,84 milióna ľudí

Varšava/Kyjev 27. augusta (TASR) - Do Poľska prišlo cez štátne hranice z Ukrajiny od začiatku invázie Ruska na územie svojho suseda z 24. februára už takmer 5,84 milióna ľudí, oznámila v sobotu ráno na Twitteri poľská Pohraničná stráž (SG). Informovala o tom agentúra PAP.



Podľa SG jej príslušníci vykonali v piatok približne 24.800 pohraničných kontrol ľudí vstupujúcich na poľské územie z Ukrajiny a v sobotu k 07.00 h dosiahol počet príchodzích osôb okolo 8000.



Pohraničná stráž tiež uviedla, že v piatok odišlo z Poľska na Ukrajinu zhruba 33.200 ľudí. A z poľského územia na ukrajinské prešli od začiatku vojny už dovedna takmer štyri milióny jedincov.



V utorok tento týždeň podnikol poľský prezident Andrzej Duda prekvapujúcu návštevu v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Viedol tam rozhovory s ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským.



Najvyšší poľský predstaviteľ pri tejto príležitosti znova vyzval na väčšie dodávky vojenskej pomoci Ukrajine. "Len samotné hrdinstvo vojakov nestačí," konštatoval.



Posolstvom tohtotýždňového stretnutia so Zelenským bolo podľa Dudu aj to, že Ukrajinci najviac potrebujú vojenskú výzbroj, ktorá im umožní účinne brániť svoju krajinu. "Znova vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby takúto výzbroj Ukrajine dodávala," uviedol v ukrajinskej metropole poľský prezident.



Dudova cesta do Kyjeva sa uskutočnila pri príležitosti Dňa ukrajinskej vlajky, ktorý predchádza sviatku Dňa nezávislosti Ukrajiny. Ten pripadá na 24. augusta a Ukrajina si v ten deň zároveň pripomenula šesť mesiacov od začiatku invázie Ruska.