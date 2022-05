Poľsko prijalo od začiatku vojny takmer 3,19 milióna utečencov

Varšava 6. mája (TASR) - Do Poľska od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára prišlo 3.187.000 ľudí zo susednej krajiny. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok ráno zverejnila poľská pohraničná stráž (SG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



SG takisto na Twitteri uviedla, že vo štvrtok vykonali príslušníci pohraničnej stráže zhruba 24.600 hraničných kontrol osôb vstupujúcich na poľské územie z Ukrajiny, čo je 1,5-percentný pokles oproti predchádzajúcemu dňu. Počet ukrajinských utečencov, ktorí prišli do Poľska v piatok do 07.00 h SELČ, dosiahol 6600.



Pohraničná stráž tiež uviedla, že za posledných 24 hodín poľskú hranicu smerom na Ukrajinu prekročilo 19.000 ľudí.