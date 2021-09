Poľsko prijme 500 evakuovaných Afgancov

Varšava 3. septembra (TASR) – Poľsko súhlasilo s prijatím 500 osôb evakuovaných z Afganistanu, ktorí spolupracovali so Severoatlantickou alianciou. Päťdesiat z nich v krajine zostane, ostatní sa do troch mesiacov presunú do ďalších štátov. Pre agentúru PAP to v piatok uviedol šéf úradu poľského premiéra Michal Dworczyk.



„Ako súčasť spojeneckej solidarity Poľsko v súlade s predchádzajúcimi dohodami prijme 500 Afgancov, ktorí spolupracovali s NATO v Afganistane," vyhlásil Dworczyk.



Počas augusta po tom, čo Afganistan obsadilo hnutie Taliban, boli z hlavného mesta Kábul letecky evakuované tisíce osôb s väzbami na NATO a západné organizácie. Poľsko taktiež evakuovalo z Afganistanu stovky ľudí, ktorí spolupracovali s poľskou armádou či zahraničnými inštitúciami a podieľali sa na vojenskej misii NATO.