Poľsko prijme od Nemecka systém protivzdušnej obrany Patriot

Varšava 7. decembra (TASR) – Poľsko prijme systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý mu v októbri ponúklo Nemecko. Oznámil to v utorok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak, informuje agentúra AP, od ktorej TASR správu prevzala.



Ponuka Berlína prišla po tom, ako strela ukrajinskej protivzdušnej obrany dopadla na poľskú dedinu neďaleko ukrajinskej hranice, kde zabila dvoch ľudí.



Blaszczak pôvodne ponuku privítal. Neskôr však spolu s ďalšími poľskými predstaviteľmi uviedol, že systémy Patriot by podľa nich mali byť radšej poslané na Ukrajinu. Berlín to však nebol ochotný urobiť a zdôraznil, že ide o súčasť integrovanej obrany NATO určenej výlučne pre územie Severoatlantickej aliancie.



Zjavne chladný postoj Poľska k nemeckej ponuke vytvoril napätie vo vzťahoch susedných krajín, ktoré sú napriek zložitej histórii dôležitými obchodnými partnermi a spojencami v NATO, napísala AP.



Blaszczak v utorok na Twitteri uviedol, že mu je ľúto, že Nemecko nechce umiestniť systém Patriot na Ukrajine. "So sklamaním som prijal rozhodnutie odmietnuť podporu Ukrajiny," napísal. "Umiestnenie patriotov na západnej Ukrajine by zvýšilo bezpečnosť Poliakov a Ukrajincov."



Napriek tomu podľa neho obe strany pokračujú "v prípravách týkajúcich sa umiestnenia odpaľovacích zariadení v Poľsku a ich napojenia na náš veliteľský systém".