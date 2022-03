Poľsko: Primátor Przemysla ponúkol Salvinimu tričko s Putinom

Varšava 8. marca (TASR) - Primátor poľského mesta Przemysl v utorok konfrontoval talianskeho pravicovo-populistického politika Mattea Salviniho v súvislosti s tým, že v minulosti podporoval ruského prezidenta Vladimira Putina. Salvini prišiel do Przemyslu podporiť Ukrajincov utekajúcich pred ruskou vojenskou agresiou. Informuje o tom TASR na základe článku v britskom denníku The Guardian.



Wojciech Bakun, primátor mesta Przemysl nachádzajúceho sa blízko poľskej hranice s Ukrajinou, na spoločnej tlačovej konferencii so Salvinim vytiahol tričko s Putinovou podobizňou a nápisom "Ruská armáda". Bývalého talianskeho ministra vnútra vyzval, aby si ho obliekol a navštívil v ňom centrum pre utečencov z Ukrajiny. Tričko bolo podobné tomu, ktoré Salvini nosil v minulosti.



"Poďte so mnou na hranicu a odsúďte ho (Putina)," dodal Bakun a pozval Salviniho do utečeneckého centra. "Aby ste videli, čo váš priateľ Putin dokázal," dodal.



Salvini sa mu snažil vysvetliť, že do Przemysla prišiel pomôcť utečencom z Ukrajiny, no Bakun sa s ním odmietol rozprávať.



Salvini sa v minulosti prezentoval ako podporovateľ Kremľa, pričom Putina označil za jedného z najlepších štátnikov na svete. Salviniho strana Liga tiež čelila obvineniam z financovania Kremľom, taliansky politik však tieto tvrdenia vždy poprel.



Na konci tlačovej konferencie v Przemysli však na otázku, či odsudzuje Putinovo konanie, odpovedal: "Samozrejme, vojnu odsudzujeme."