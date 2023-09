Poľsko pripraví správu o škodách spôsobených Sovietmi počas vojny

Varšava 13. septembra (TASR) - Poľsko vytvorí skupinu na vyšetrenie škôd, ktoré na jeho území počas druhej svetovej vojny spôsobil Sovietsky zväz. Oznámil to v stredu námestník poľského ministra zahraničných vecí Arkadiusz Mularczyk. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Poľská vláda vlani v septembri zverejnila komplexnú správu, v ktorej vyčíslila materiálne straty, ktoré Poľsku počas druhej svetovej vojny spôsobilo nacistické Nemecko. Varšava chce za to od Berlína reparácie šesť biliónov zlotých (1,3 bilióna eur).



Mularczyk povedal, že nový tím pripraví podobnú správu v súvislosti so škodami, ktoré spôsobil stalinistický Sovietsky zväz. Nacisti a sovieti sa v tajnej dohode dohodli na zničení Poľska a jeho rozdelení. Historici podľa slov Mularczyka už niekoľko mesiacov pracujú na zbere dát v archívoch či knižniciach.



Vyšetrovatelia budú inaugurovaní počas konferencie v meste Pruszkow neďaleko Varšavy v dňoch 19.-20. septembra.



Námestník poľského ministra zahraničných vecí tiež povedal, že zostavenie správy sťažuje závislosť Poľska od Sovietskeho zväzu po druhej svetovej vojne. V nasledujúcich dekádach sa o odhade škôd vôbec neuvažovalo a neexistujú žiadne záznamy.



Škody podľa Mularczyka zahŕňajú aj odcudzené umelecké diela, spreneveru finančných prostriedkov poisťovní a bánk a ich následné zneužitie, či ďalšie prípady rabovania.



Nacistické Nemecko a komunistický Sovietsky zväz sa v auguste 1939 na základe tajnej doložky paktu Ribbentrop – Molotov dohodli na rozdelení Poľska. Napadnutím Poľska Nemeckom 1. septembra 1939 sa začala druhá svetová vojna. Sovietsky zväz ako spojenec nacistického Berlína napadol Poľsko z východu 17. septembra 1939.