Poľsko pripravuje zdravotnícky vlak na prepravu zranených Ukrajincov

Varšava 24. februára (TASR) - Poľsko pripravuje zdravotnícky vlak na prepravu Ukrajincov zranených počas ruskej invázie na Ukrajinu. Pre agentúru Reuters to v štvrtok potvrdilo ministerstvo zdravotníctva vo Varšave s tým, že poľské nemocnice sú pripravené prijať tisíce pacientov z Ukrajiny.



"Poľsko sa pripravuje na prijatie migrantov z Ukrajiny vrátane ukrajinských občanov postihnutých ozbrojeným konfliktom," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



"Urobíme všetko pre to, aby každý, kto vstúpi na územie Poľska, mal prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane hospitalizácie. V nemocniciach sa pripravujú lôžka na príjem ranených," dodal rezort zdravotníctva.



Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski uviedol, že Poľsko pripravilo zoznam 120 nemocníc, kde môžu byť prijatí ľudia postihnutí konfliktom na Ukrajine.



"Celkovo v súčasnosti odhadujeme, že by bolo možné prijať niekoľko tisíc pacientov zranených v dôsledku nepriateľských akcií, vrátane tých, ktorí sú vážne zranení," povedal pre miestne médiá.



Niedzielski zároveň uviedol, že Poľsko pripravuje špeciálny vlak na prepravu ranených, ktorý je vybavený lekárskym vybavením a personálom.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území. Podľa ukrajinskej armády sa bojuje aj o letisko Hostomeľ neďaleko Kyjeva.