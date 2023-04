Poľsko prirovnalo zverstvá v Buči k masakru zo stalinskej éry

Varšava 13. apríla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok prirovnal masaker zo stalinskej éry v Katyni k zabíjaniu ukrajinských civilistov v meste Buča počas ruskej okupácie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Pred 80 rokmi objavili nacisti v katyňskom lese masové hroby dôstojníkov poľskej armády, ktorých tam v roku 1940 zavraždila sovietska tajná polícia. Tento masaker Kremeľ až do roku 1990 popieral.



"Je to jedna z najtragickejších epizód našich dejín, ktorá vrhá strašný tieň na poľsko-ruské vzťahy," povedal Duda vo Varšave po položení venca na pamiatku obetí.



"Dnes sa s hrôzou pozeráme na všetky záznamy, videá a fotografie z Buče a ďalších miest na Ruskom okupovanej Ukrajine, kde boli ľudia vraždení rovnakým spôsobom ako v Katyni," dodal.



Prokuratúra v Kyjeve tvrdí, že ruské sily zabili približne 1400 civilistov v okolí mesta Buča neďaleko Kyjeva. Ich telá boli vlani objavené po stiahnutí sa ruských vojsk.



Buča sa preto stala symbolom vojnových zločinov, ktoré Moskva spáchala počas agresie na Ukrajine.



"Páchatelia zločinov, ktoré Rusi na Ukrajine spáchali v uplynulom roku, sa musia zodpovedať, aby sa hrôzy ako katyňský masaker, ako aj zločiny, ktoré Rusi na Ukrajine spáchali dnes, už nikdy nezopakovali," vyhlásil Duda.



Poľsko, člen NATO a EÚ, Ukrajinu podporuje proti ruskej agresii nielen slovne, ale aj dodávkami zbraní.



Bývalý poľský prezident Lech Kaczyňski a desiatky vysokých štátnych predstaviteľov v apríli 2010 zahynuli pri leteckom nešťastí pri meste Smolensk, keď si do Katyne šli uctiť pamiatku obetí.



Okolnosti havárie sú odvtedy predmetom vášnivej diskusie, ktorá rozdeľuje Poľsko. Niektorí veria, že išlo o úmysel, zatiaľ čo iní to odmietajú ako konšpiračnú teóriu.