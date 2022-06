Poľsko privítalo plán na zriadenie americkej vojenskej základne

Varšava 29. júna (TASR) - Poľsko privítalo v stredu prísľub amerického prezidenta Joea Bidena zriadiť v Poľsku veliteľstvo 5. zboru pozemných síl americkej armády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Biden v stredu na summite NATO v Madride oznámil, že Spojené štáty menia pozíciu svojich ozbrojených síl v Európe, aby sa dokázali vysporiadať s novými potencionálnymi hrozbami prichádzajúcimi z Ruska po tom, ako ruské vojská vtrhli koncom februára na Ukrajinu.



"Je to úspech, ktorý vzišiel z dlhých a dôsledných rokovaní týkajúcich sa tejto záležitosti, a zároveň je to tiež veľmi jasný signál, že Američania majú v úmysle zvýšiť, a nie znížiť svoju prítomnosť v Poľsku," uviedol pre Reuters hlavný poradca poľského prezidenta pre zahraničnú politiku Jakub Kumoch.



"Niečo, čo sa mnohým zdalo nemožné, sa dnes stalo faktom... V Poľsku máme STÁLU americkú prítomnosť... Je to tiež jasný signál pre Moskvu," napísal námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



Odkedy Rusko v roku 2014 anektovalo Krymský polostrov, vníma Poľsko prítomnosť vojakov NATO v krajinách východného krídla Aliancie ako nevyhnutnú na zaistenie bezpečnosti v strednej Európe vo svetle rastúcej asertivity Ruska. Varšava sa preto dlho snaží zaistiť vybudovanie stálej základne americký síl na území Poľska, píše Reuters.



V roku 2018 Poľsko, ktoré susedí s Ukrajinou a s blízkym spojencom Ruska Bieloruskom, dokonca navrhlo, že pomenuje vojenskú základňu na počesť vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa výmenou za to, že na nej USA nastálo rozmiestnia svojich vojakov. K uskutočneniu tohto plánu však neprišlo.