Poľský prezident Duda naletel ruskému imitátorovi Macrona

Varšava 22. novembra (TASR) - Keď sa poľský prezident Andrzej Duda minulý týždeň telefonicky rozprával o výbuchu rakety v Przewodówe, myslel si, že hovorí s francúzskym kolegom Emmanuelom Macronom. V skutočnosti ho nachytal ruský vtipkár. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Úrad prezidenta Dudu v utorok potvrdil telefonát, ktorého záznam sa už rozšíril na internete. "Po výbuchu rakety v Przewodówe mal prezident Duda sériu telefonátov s hlavami štátov a vlád, bol medzi nimi aj jeden hovor s osobou, ktorá sa predstavila ako francúzsky prezident Emmanuel Macron," uviedol Dudov úrad na Twitteri.



"Počas priebehu rozhovoru si uvedomil, že zrejme je to pokus o podvod, a telefonát ukončil," napísal prezidentov úrad v tvíte.



Ruskí vtipkári "Vovan a Luxus" pre agentúru AFP potvrdili autorstvo telefonátu. "Napísali sme to na všetkých sociálnych sieťach... A zverejnili sme video," dodali.



Vo falošnom telefonáte z 15. novembra človek so silným ruským prízvukom tvrdil, že je Macron. Duda s ním následne hovoril o výbuchu rakety blízko ukrajinskej hranice z toho istého dňa. Prvé špekulácie ukazovali na Rusko, teraz prevláda presvedčenie, že išlo o zablúdenú raketu ukrajinskej protivzdušnej obrany.



"Ahoj, Emmanuel... Ďakujem ti, že voláš. Situácia je veľmi ťažká, ako iste vieš," povedal Duda v telefonáte. Vysvetlil, že výbuch spôsobila raketa, "ale zatiaľ nevieme, kto ju odpálil". "Emmanuel, ver mi, som mimoriadne opatrný. Neobviňujem Rusov... Nechcem vojnu s Ruskom," uisťoval volajúceho Duda.



Vtipkári zverejnili sedem a pol minútový telefonát na ruskej videoplatforme Rutube, obdobe YouTube.



V minulosti sa stali obeťami komikov Vovana a Luxusa (vlastnými menami Vladimira Kuznecova a Alexeja Stoliarova) aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, Elton John či britský princ Harry.



Duda "naletel" dvojici aj v roku 2020, keď v telefonáte imitovali šéfa OSN Antónia Guterresa.