V Poľsku začali vyšetrovanie sabotáže pripravovanej ruskými službami
V rámci vyšetrovania bol zadržaný občan Ukrajiny Danylo H., ktorý podľa prokuratúry pôsobil v prospech cudzej rozviedky a podieľal sa na príprave činov so znakom teroristického útoku.
Autor TASR
Varšava 21. októbra (TASR) - Poľská prokuratúra začala vyšetrovanie činnosti ruských spravodajských služieb, ktoré mali pripravovať sabotážne útoky namierené proti Poľsku, Ukrajine a ďalším krajinám Európskej únie. Podľa zistení išlo o plánovanie zasielania balíkov ktoré mali počas prepravy vybuchnúť alebo sa vznietiť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa utorkových vyhlásení prokuratúry.
Mazovské oddelenie Národnej prokuratúry pre boj s organizovaným zločinom a korupciou v spolupráci s Agentúrou vnútornej bezpečnosti zistili, že neznáme osoby konali v prospech ruských tajných služieb najmenej do 16. októbra 2025. Cieľom plánovaných akcií bolo vyvolať paniku a destabilizovať krajiny EÚ podporujúce Ukrajinu.
V rámci vyšetrovania bol zadržaný občan Ukrajiny Danylo H., ktorý podľa prokuratúry pôsobil v prospech cudzej rozviedky a podieľal sa na príprave činov so znakom teroristického útoku. Spolu s ďalšími osobami údajne pripravoval a odosielal na Ukrajinu zásielky s chemickými látkami ktoré mali počas prepravy spôsobiť požiar alebo výbuch. Balíky zachytili rumunské bezpečnostné služby ešte pred ich aktiváciou.
Súd v Varšave 17. októbra rozhodol o uvalení trojmesačnej väzby na zadržaného Ukrajinca. Rumunské orgány medzičasom zatkli dvoch ďalších Ukrajincov, ktorí s ním podľa poľskej prokuratúry úzko spolupracovali, a tamojší súd ich vzal do väzby na 30 dní.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
