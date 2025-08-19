Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MŔTVY MEDVEĎ V POĽSKU: Zisťujú, či ho nezastrelili na Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa doterajších zistení medveďa zastrelili neznáma osoba najneskôr 14. augusta, a to na neznámom mieste.

Autor TASR
Krosno 19. augusta (TASR) - Okresná prokuratúra v poľskom meste Krosno pri hraniciach s Prešovským krajom začala vyšetrovanie v súvislosti so smrteľným postrelením chráneného medveďa hnedého. Asi dvojročné zviera našiel minulý štvrtok v prihraničnej obci Lipowiec pracovník Magurského národného parku, informovala hovorkyňa prokuratúry v Krosne. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Podľa doterajších zistení medveďa zastrelili neznáma osoba najneskôr 14. augusta, a to na neznámom mieste. Jeho smrť spôsobila podľa prokuratúry významnú škodu. Telo zvieraťa previezli na veterinárnu kliniku v Gorliciach, kde sa potvrdila strelná rana.

Prokuratúra zároveň nevylučuje, že k postreleniu mohlo dôjsť na území Slovenska, kde sú vydávané povolenia na odstrel tohto druhu. Vyšetrovanie sa preto sústreďuje na určenie lokality zásahu a na zistenie, či mohlo ísť o nelegálny lov na území Poľska.

V rámci prebiehajúcich úkonov plánujú vyšetrovatelia vypočutie svedkov a vypracovanie znaleckého posudku, ktorý má objasniť mechanizmus vzniku zranenia a presnú príčinu smrti medveďa.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
