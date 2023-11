Psom slúžiacim v poľskej armáde budú udeľovať vojenské hodnosti

Varšava 24. novembra (TASR) - Generálny štáb poľskej armády v piatok oznámil, že bude udeľovať vojenské hodnosti psom slúžiacim v ozbrojených silách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



"Vojaci, ktorí si cenia úlohy služobných psov pri operáciách poľskej armády, požiadali o to, aby psy dostali vojenské hodnosti," uviedol generálny štáb poľskej armády na sociálnej sieti X. Dodal, že na žiadosť plánuje zareagovať kladne a čoskoro v tejto súvislosti predstaví aj potrebné smernice.



Psom slúžiacim v poľskej armáde tak bude možné podľa plánov udeliť najnižšiu hodnosť vojak 1. stupňa a najvyššiu čatár, píše PAP. Právo udeľovať vojenské hodnosti psom budú mať velitelia jednotiek, v ktorých dané psy slúžia.



Poľské ozbrojené sily využívajú psov napríklad na pátracie akcie, stopovanie, hliadkovanie či odhaľovanie výbušnín. Okrem toho sú cvičené aj na to, aby sa vedeli zapojiť do bojových situácií.