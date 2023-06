Referendum o migrácii v Poľsku by mohli spojiť s parlamentnými voľbami

Varšava 16. júna (TASR) - Referendum o povinnom prijímaní migrantov z Blízkeho východu a Afriky by sa mohlo v Poľsku konať súbežne s jesennými parlamentnými voľbami. Povedal to v piatok Marek Ast z vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorý zároveň predsedá výboru pre spravodlivosť a ľudské práva dolnej snemovne parlamentu (Sejmu). TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Ministri vnútra členských štátov EÚ sa minulý týždeň predbežne dohodli na systéme, podľa ktorého by štáty odmietajúce prijať migrantov podľa povinných kvót museli zaplatiť do fondu spravovaného Bruselom 20.000 eur za každého migranta. Poľsko spolu s Maďarskom tento systém odmieta.



S návrhom referenda prišiel vo štvrtok predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski, podľa ktorého by o prijímaní migrantov mali rozhodnúť občania Poľska.



K utečencom z Ukrajiny sa PiS stavia všeobecne pozitívne, avšak v prípade migrantov z iných častí sveta vládna strana varuje, že by mohli destabilizovať poľskú spoločnosť a zvýšiť kriminalitu. Tieto obavy vo štvrtok zopakoval v dolnej snemovni parlamentu aj predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki. Sejm následne prijal uznesenie odsudzujúce plány EÚ o povinných kvótach.