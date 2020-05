Riaditeľ verejnoprávneho poľského rádia odmieta obvinenia z cenzúry

Varšava 21. mája (TASR) - Riaditeľ poľskej verejnoprávnej rozhlasovej stanice Trojka Tomasz Kowalczewski odmieta obvinenia z cenzurovania protivládne ladenej piesne, ktorá za nejasných okolností klesla v pravidelnej hitparáde z prvého na štvrté miesto. Uviedla to v piatok agentúra DPA.



"Nič som necenzuroval," povedal Kowalczewski pre televíznu stanicu TVN24 pred zasadnutím Senátu, ktorý sa zaoberal touto záležitosťou a následným protestom a bojkotom umelcov.



Spor sa týka skladby s názvom Your Pain is Better than Mine, ktorej autorom je poľský spevák Kazik Staszewski. Uplynulý piatok (15.5.) sa v internetovom hlasovaní poslucháčov dostala na vrchol hitparády, no v pondelňajšom vydaní rebríčka klesla až na štvrté miesto. Podľa televíznej stanice BBC zmizli krátko po odvysielaní piatkovej hitparády z webovej stránky rádia Trojka aj novinky a správy odkazujúce na túto pieseň.



V piesni Staszewski poukazuje na to, že pravidlá a zákony neplatia pre všetkých. Bez toho, aby ho priamo spomenul, hovorí o tom, že líder vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski počas pandémie stále navštevoval vo Varšave hrob svojej matky a hroby obetí leteckej katastrofy, počas ktorej v roku 2010 zahynul aj jeho brat a vtedajší poľský prezident Lech Kaczyňnski. Cintoríny boli pritom pre bežných občanov zatvorené z dôvodu pandémie koronavírusu.



Doposiaľ sa na verejnosť dostali rôzne verzie toho, prečo sa skladba v hitparáde tak rýchlo prepadla. "S istotou vieme, že táto pieseň nevyhrala. Bola manuálne presunutá na prvé miesto hitparády," tvrdí Kowalczewski.



Medzičasom už bývalý moderátor rozhlasovej hitparády Bartosz Gil uviedol, že k žiadnemu manuálnemu zásahu nedošlo a obvinil Kowalczewskeho, že hudobného riaditeľa stanice žiadal, "aby s Kazikom niečo urobili". "Uistite sa, aby sa pieseň, o ktorej sme hovorili, už nevysiela," napísal Kowalczewski v SMS správe adresovanej produkčnému tímu hitparády. Kowalczewski však popiera, že by tým mal na mysli práve Kazikovu pieseň. Moderátor hitparády spolu s ďalšími dvoma dídžejmi už dali výpoveď.



Politici opozície ako aj vládnucej strany PiS označili odstránenie piesne za "neospravedlniteľnú cenzúru".