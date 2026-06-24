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Poľsko rieši kauzu zvýhodňovania politikov koalície v nemocnici

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V centre pozornosti médií stojí lekár a komunálny politik Dawid Kacprzyk, ktorý pôsobil na urgentnom príjme.

Autor TASR
Varšava 24. júna (TASR) - Poľsko rieši kauzu zvýhodňovania politikov vládnej koalície vo varšavskej Južnej nemocnici a možných finančných nezrovnalostí pri fungovaní urgentného príjmu. Prípad preverujú prokuratúra a viaceré kontrolné orgány, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Poľský portál Zero informoval, že niektorí politici a osoby spojené s vládnou Občianskou koalíciou (KO) mali byť na urgentnom príjme prijímaní mimo bežného poradia a využívali oddelené priestory určené na čakanie.

V centre pozornosti médií stojí lekár a komunálny politik Dawid Kacprzyk, ktorý pôsobil na urgentnom príjme. Médiá upozornili na podozrenia týkajúce sa vykazovania jeho pracovného času a služieb poskytovaných nemocnici.

Lekár bol koordinátorom urgentu napriek tomu, že nemal príslušnú špecializáciu, a za rok pôsobenia zarobil 1,6 milióna zlotých (373.000 eur). Okrem toho v čase, keď mal službu v nemocnici, vystupoval v televízii alebo vykonával činnosti súvisiace so svojou politickou kariérou.

Kacprzyk po zverejnení informácií odstúpil z politických funkcií a nemocnica s ním ukončila spoluprácu.

Varšavská prokuratúra vedie vyšetrovanie zamerané na možné spôsobenie škody nemocnici a preveruje aj hospodárenie zariadenia. Kontroly sa týkajú využívania verejných prostriedkov a organizácie práce na urgentnom príjme.

Minister spravodlivosti Waldemar Žurek uviedol, že lekár, ktorý na nezrovnalosti upozornil, má byť v stredu vypočutý vyšetrovateľmi.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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