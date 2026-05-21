Poľsko rieši prípad potratu jedného z dvojčiat v zahraničí
V prípade podľa organizácie nešlo o zdravotnú indikáciu, ale o rozhodnutie páru, ktorý nechcel dve deti, čo v Poľsku nie je legálne.
Autor TASR
Varšava 21. mája (TASR) - Poľsko rieši prípad selektívneho potratu jedného z dvojčiat, ku ktorému pomohla poľská organizácia Aborcyjny dream team (ADT). V prípade podľa organizácie nešlo o zdravotnú indikáciu, ale o rozhodnutie páru, ktorý nechcel dve deti, čo v Poľsku nie je legálne. Na prípad upozornil denník Rzeczpospolita, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Dnes nám zavolala osoba v desiatom týždni tehotenstva s dvojčatami a začala sa pýtať na dostupnosť interrupčných kliník v Česku a na Slovensku,“ povedala vo videu na Instagrame Justyna Wydrzyňska z ADT. Podľa nej išlo o chcené tehotenstvo, no pár nepočítal s tým, že pôjde o dvojčatá. Wydrzyňska následne žene poskytla informácie o zariadeniach v Európe, ktoré vykonávajú selektívny potrat.
Selektívna interrupcia pri viacpočetnom tehotenstve spočíva v usmrtení jedného plodu injekciou chloridu draselného, pričom druhý zostáva v maternici a ďalej sa vyvíja.
Kontroverziu vyvolal fakt, že v opísanom prípade nešlo o zdravotné dôvody ani o poškodenie jedného z plodov. Denník Rzeczpospolita oslovil českú kliniku pri poľských hraniciach, ktorú Poľky využívajú na ukončenie tehotenstva.
Klinika informovala, že v Česku sa selektívne potraty na želanie nevykonávajú a dostupné sú len v Holandsku, čo potvrdila aj Natalia Broniarczyková z ADT. „Aj to však závisí od lekára, pretože teoreticky sa to na želanie tiež nevykonáva. Riziko poškodenia celého tehotenstva je príliš veľké,“ dodala klinika.
Prípad kritizovali poľské pro-life organizácie. Nadácia Život a rodina označila zákrok za neetický a aktivistky z ADT označila za radikálne aj v rámci prointerupčného prostredia.
ADT naopak argumentuje, že pacientky sú pred zákrokom podrobne informované o všetkých zdravotných rizikách vrátane možnosti straty celého tehotenstva a že rozhodnutie musí zostať na žene. Broniarczyková uviedla, že časť pacientok po konzultáciách od pôvodného zámeru ustúpi.
V Poľsku je v súčasnosti umelý potrat legálny len v prípade, ak tehotenstvo priamo ohrozuje život a zdravie tehotnej ženy alebo ak existuje podozrenie, že je dôsledkom nezákonného činu, napríklad znásilnenia. Asistovaná interrupcia sa v Poľsku trestá odňatím slobody až na tri roky. Wydrzyňska bola v roku 2023 prvou takto odsúdenou aktivistkou, jej prípad však vrátili na nové konanie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
