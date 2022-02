Poľsko ruší karanténnu a testy pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

Varšava 24. februára (TASR) - Poľsko zruší povinnú karanténu a testy na koronavírus pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Informovala o tom agentúra PAP s tým, že návrh predmetného nariadenia bol predložený poľskému premiérovi Mateuszovi Morawieckemu.



Takýmto krokom chce Varšava umožniť ľuďom utekajúcim z Ruskom napadnutej Ukrajiny, aby sa ľahšie dostali do Poľska. Nariadenie nadobudne účinnosť deň po zverejnení v oficiálnom vestníku.



Hovorca poľského ministerstva zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz zároveň vo štvrtok uviedol, že jeho krajina je pripravená na "najhorší možný scenár" vývoja ruskej invázie na Ukrajine. Poľsko je podľa jeho slov pripravené poskytnúť zdravotnícku starostlivosť utečencom, ktorí prídu do Poľska.



"Sme pripravení na najhorší možný scenár, lebo sme sa už poučili z pandémie," povedal Andrusiewicz agentúre PAP. Ďalej uviedol, že Poľsko sa už "mnoho týždňov" pripravuje na poskytnutie pomoci svojim ukrajinským susedom. "Každému, kto príde do našej krajiny, musíme poskytnúť bezproblémový prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane (prípadnej) hospitalizácie," dodal.



Andrusiewicz tiež povedal, že Poľsko vypracovalo podrobný logistický plán týkajúcich sa prevozu zranených osôb vrátane určenia konkrétnych nemocníc, do ktorých majú byť posielaní.



Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski vo štvrtok oznámil, že Varšava vypracovala zoznam celkovo 120 nemocníc, v ktorých budú prijímať zranených z Ukrajiny. Niedzielski zároveň avizoval, že Poľsko sa chytá vypraviť k ukrajinským hraniciam špeciálny vlak na prepravu ranených, vybavený lekárskym vybavením a personálom.