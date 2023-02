Poľsko: Ruskí lídri sa musia zodpovedať za vojnové zločiny na Ukrajine

Varšava 22. februára (TASR) - Ruskí lídri sa musia zodpovedať za vojnové zločiny spáchané na Ukrajine, vyhlásil v stredu námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jabloňski. Informovala o tom tlačová agentúra PAP.



"Celé ruské vedenie - Vladimir Putin, Sergej Lavrov, Sergej Šojgu a všetci ostatní, zodpovední za zločiny na Ukrajine - sa musí zodpovedať pred medzinárodným súdom," uviedol pre verejnoprávny spravodajský kanál TVPInfo Jabloňski. Dodal, že "sme schopní to docieliť".



Jabloňski to povedal po prejave amerického prezidenta Joea Bidena v utorok vo Varšave. V ňom Biden vyzval na súdny proces, ktorý by sa vysporiadal so zločinmi spáchanými na Ukrajine. "Budeme sa snažiť dosiahnuť, aby všetci, čo páchali vojnové zločiny, boli potrestaní, aby ich postihol spravodlivý rozsudok," povedal šéf Bieleho domu vo Varšave.